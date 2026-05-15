En nuestra ciudad: Desarticulan organización dedicada a la comercialización de drogas ilícitas (video)

15 mayo, 2026 51

Tras una investigación que se inició luego de dos procedimientos policiales derivados en allanamientos con intervención de la Justicia de menores, personal de la Estación de Policía comunal desarticuló una organización presuntamente dedicada a la comercialización de estupefacientes en nuestra ciudad, tras una serie de procedimientos realizados.

El primer operativo se concretó con la aprehensión de Dante Vandone, el segundo se inició el 25 de marzo, cuando se aprehendió a tres menores de edad que portaban medio kilo de cocaína, un arma de fuego calibre 9mm que había sido sustraída a una efectivo policial y un revólver calibre 32 con la numeración suprimida.

A partir de estos hechos intervino la fiscal Dra. Marina Vizzolini, titular de la UFI Nº4, donde se inició una causa que permitió reunir indicios suficientes para solicitar órdenes de registro domiciliario.

A partir de allí se abrió una investigación con carácter reservado que vinculó ambas causas. La UFIJ Nº13 y la UFI Nº4, trabajaron en conjunto y establecieron la existencia de una red de comercialización de ilícita.

En base a los elementos de prueba colectados por el personal policial, el Juzgado de Garantías autorizó el 11 de abril la realización de ocho ordenes de registro domiciliario y secuestro, donde el operativo fue encabezado por la Estación de Policía Comunal con la colaboración del Cuerpo de Caballería, SubDDI, Drogas Ilícitas, CPR y destacamento Vial.

También participó la Secretaría de Seguridad municipal encabezada por Juan Apolonio, y fue supervisado por la instructora judicial Dra. Natalia Dello Russo, funcionaria de la Fiscalía Nº13.

Las diligencias arrojaron como resultado 6 sujetos mayores aprehendidos vinculados a la causa y otra persona que registraba pedido de captura. Se incautó cocaína, marihuana, celulares y otros elementos.

Prisión preventiva y nuevas detenciones

Con gran parte de la banda ya detenida y por impulso de la instructora Dello Russo, el GTO local profundizó la investigación analizando los celulares y realizando trabajo de campo.

En las últimas horas, el Juzgado de Garantías dictó prisión preventiva para Juan José Caro (45), Ignacio Oscar Damboreana (33), y Naiquén Dulvalsel (26) actualmente alojados en el penal de Villa Floresta.

En la misma resolución, se dispuso la detención de Oscar Alberto Damboreana (53 y Quimey Nahuel Duvansel (25), medidas que fueron efectivizadas por personal policial.

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