En operativo de control: CPR San Cayetano detuvo a un sujeto con pedido de captura activa

29 mayo, 2026 0

En un operativo de prevención, personal del Comando de Prevención Rural de San Cayetano detuvo a una persona sobre la cual pesaba un pedido de captura activo a requerimiento de la Justicia de Necochea.

El procedimiento se llevó a cabo en la tarde del jueves, sobre la Ruta Nacional 228 más precisamente en la rotonda de Energía.

Desde la dependencia continúan desarrollando operativos preventivos y controles dinámicos y estáticos en distintos sectores de la jurisdicción rural, con el objetivo de fortalecer la prevención y seguridad en la zona.

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