En primera persona: relato desgarrador del robo a la familia Chazarreta (audio)

30 noviembre, 2025

María Magdalena Torres, en contacto con LU24, brindó una crónica estremecedora del robo acontecido este sábado a la noche en su quinta de Reina Margarita 3100.

La familia Chazarreta realiza trabajos vinculados al sector agropecuario en madera, y habían recibido a un proveedor que también fue víctima del ilícito llevado a cabo por cinco delincuentes armados y encapuchados que les hicieron vivir momentos de terror, encañonándolos, tirándolos al suelo y exigiéndoles dinero.

El relato de María Magdalena Torres:

“Estábamos por cenar. El proveedor de madera nos dice que no nos olvidemos las máquinas afuera, porque toda la tarde nos la pasamos cortando el pasto. Va al camión otra vez y ahí lo interceden cinco delincuentes, le ponen un revólver en el estómago y lo traen para adentro. Escucho ruidos, porque yo estaba en la habitación doblando ropa. Mi hijo de 14 años gritaba “no me peguen”. Ellos, que eran cinco, repetían “quédense quietos”. Cuando salgo de la habitación, me pegan un culatazo en la cabeza. Me piden que no hable y yo escuchaba a mi hijo gritar. Me dan una trompada en el ojo, me hacen arrodillar y me ponen una toalla en la cabeza para que no pueda verlos. Escucho más fuerte los gritos de mi hijo, pero siento un poco de alivio cuando me llevan al lado de él y lo puedo abrazar.

Pedían plata, plata, plata. Nosotros le decíamos que no teníamos y ellos no entendían, insistían. En un momento les digo que tengo una latita con ahorros y uno llama a otro: “Mono, acá dice que tiene algo ahorrado”. La plata la tenía ahorrada porque mi mamá siempre me dijo que es bueno tener una platita por si ocurre una urgencia. Era algo así como un millón y medio de pesos.

Le dije a mi marido que les transfiriera algo, así se iban de una vez. Pero ellos le sacaron la llave al camionero y salieron a ver si encontraban algo más: en el camión había seis millones en efectivo y unos catorce millones en cheques. Se llevaron eso, más lo mío, en la total oscuridad de la noche.

Vivimos a oscuras. Por eso quiero pedir una vez más a la municipalidad que me ponga una luz afuera. Sólo eso pido, una luz, por favor”, concluyó.

Foto Ilustrativa

