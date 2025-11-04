En Ruta 228 y B. de Irigoyen: Buscan testigos sobre un accidente ocurrido anoche (audio)

4 noviembre, 2025

Buscan testigos de un accidente vial ocurrido anoche, en la intersección de Ruta 228 y Bernardo de Irigoyen, donde una camioneta blanca colisionó con una moto que circulaba por la arteria principal con una pareja a bordo.

El conductor del rodado mayor trasladó a las víctimas al Hospital Pirovano, los cuales se encontraban heridos y en shock, para luego retirarse sin más.

Camila, hermana de Agustina la joven de 26 años que manejaba la moto dialogó con LU24 para solicitar información sobre el accidente y el paradero del conductor de la camioneta: “si alguien vio algo, por favor, comuníquense conmigo, necesitamos saber bien qué pasó”.

Agustina tiene una triple fractura de mandíbula, pérdida casi total de la dentadura y cuarenta puntos en el rostro, por lo que será trasladada a Bahía Blanca para ser intervenida quirúrgicamente el día de mañana.

Con relación a los vecinos, relató que “alguien avisó a la policía por una moto tirada, pero nadie sabía si era robada, un choque u otra cosa. Después supimos que un hombre vio el accidente, y cómo el conductor los subió a su camioneta y se los llevó, por lo que no consideró tomar más datos al respecto.”

Según la descripción a la que pudieron llegar, se trataría de una Toyota o Peugeot blanca, doble cabina, de pequeño tamaño.

Camila cerró pidiéndole al conductor “que se acerque si esto le toca un poco el corazón, mi hermana tiene un hijo pequeño que la reclama”.

Para aportar datos comunicarse con la Comisaría 1º, al 147 de emergencias municipales o al teléfono particular aportado, 2983550114.

