Encapuchados robaron a conocido empresario en su casa

6 marzo, 2026 759

El descanso nocturno de un empresario, vecino de 88 años se vio interrumpido violentamente cuando desconocidos irrumpieron en su casa, donde lo redujeron y le robaron efectos personales y dinero.

Pasada la medianoche, mientras el hombre dormía solo en su casa, tres delincuentes con su rostro cubierto ingresaron rompiendo un portón de la vivienda.

Al advertir la situación, la víctima pretendió defenderse sin lograrlo, ya que recibió golpes en el rostro que obligaron a dejar de resistir el embate, donde seguidamente lo redujeron y lo maniataron.

El objetivo de los delincuentes era dinero, era lo que reclamaban, aunque finalmente se dieron a la fuga con el poco efectivo que había en la vivienda y algunos efectos personales.

El hecho fue denunciado por la víctima en la Comisaría 1º de nuestra ciudad y la Policía trabaja en el esclarecimiento del caso con intervención de la Fiscalía de turno

Volver