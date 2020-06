Encuentran en Claromecó una camioneta robada en Ituzaingó

12 junio, 2020 Leido: 186

Personal policial de Claromecó, en control rutinario, llevó a cabo ayer la verificación de la documentación perteneciente a una camioneta Toyota Hilux, dominio AD603JE, color roja, propiedad de Roberto Mate, vecino de Claromecó, la cual había sido robada.

Según se informó, en dicha tarea se estableció que el rodado tiene numeración apócrifa, es decir no original, sobre el chasis y el motor, las cuales no corresponden a la unidad en cuestión.

Consultado el sistema informático se estableció que pertenece a otra pick up, también Hilux, sustraída en la localidad bonaerense de Ituzaingó perteneciente a Gabriel Martinez, quien en su momento fue abordado por 5 desconocidos que se la robaron, mediante el uso de armas de fuego.

La Policía dijo que Mate adquirió de buena fe el vehículo hace pocos días, un dato que llevó a realizar tareas de investigación para dar con la identidad de los vendedores del mismo.

Se labran actuaciones caratuladas como infracción al Artículo 289 Injerencia de la UFJ N° 17 del Departamento Judicial de Bahía Blanca con sede en Tres Arroyos.

Desde la Estación Policial 2° de Claromecó, su titular, comisario Leonardo Ríos, recomienda a la población que ante la adquisición de un vehículo, cualquiera sea el modelo o su valor, proceda a la verificación de su numeración y la documentación correspondiente.

