Encuentran en Lobería la camioneta del sujeto que secuestró a su expareja en Tandil
Este lunes a las 8:45, en el camino Rural de San Manuel, ubicado en Lobería hallaron la camioneta que uso Jairo Raúl Corsi de 48 años para secuestrar a su expareja en Tandil.
Luego de un amplio operativo policial y tras varias horas de negociación este sujeto fue aprehendido en un establecimiento rural de Rauch, donde se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida, gracias a un gran trabajo táctico del Grupo Halcón.
Al ser detenido, lo trasladaron inmediatamente a la sede policial y la mujer recibió asistencia Psicológica. De esta forma, le pusieron fin a un episodio que generó máxima tensión en la zona.
Fuente: 2261 Lobería