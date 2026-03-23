Encuentran en Lobería la camioneta del sujeto que secuestró a su expareja en Tandil

23 marzo, 2026 0

Este lunes a las 8:45, en el camino Rural de San Manuel, ubicado en Lobería hallaron la camioneta que uso Jairo Raúl Corsi de 48 años para secuestrar a su expareja en Tandil.

Luego de un amplio operativo policial y tras varias horas de negociación este sujeto fue aprehendido en un establecimiento rural de Rauch, donde se atrincheró armado con un revólver y amenazó con quitarse la vida, gracias a un gran trabajo táctico del Grupo Halcón.

Al ser detenido, lo trasladaron inmediatamente a la sede policial y la mujer recibió asistencia Psicológica. De esta forma, le pusieron fin a un episodio que generó máxima tensión en la zona.

Fuente: 2261 Lobería

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