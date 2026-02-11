Ensenada: beba de 1 año murió y hallaron lesiones compatibles con abuso

Una bebé de 1 año y 2 meses murió en el Hospital Gutiérrez de La Plata y la Justicia bonaerense investiga si fue víctima de abuso sexual y maltrato infantil. El hecho ocurrió después de su traslado desde una vivienda ubicada en El Dique, partido de Ensenada, un barrio lindero a la capital bonaerense.

La menor (identificada como V.A.A) ingresó al centro de salud, situado en Diagonal 114 entre 39 y 40, durante la noche, con un cuadro de convulsiones. Según fuentes sanitarias, el estado era crítico al momento de su arribo. Pese a las maniobras de reanimación, falleció minutos después.

Ingreso al hospital y primeras constataciones

Luego de la confirmación del deceso, médicos del hospital dejaron asentado en el parte clínico que la niña presentaba lesiones físicas compatibles con abuso y signos de maltrato.

En el informe preliminar se mencionaron lesiones en zonas íntimas, lo que motivó la inmediata notificación a la Policía Bonaerense y a la fiscalía de turno.

La causa fue caratulada en una primera instancia como “averiguación de causales de muerte”. La intervención judicial quedó a cargo de una Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial La Plata, que dispuso la realización de la autopsia médico-legal para determinar con precisión la mecánica del fallecimiento y la data de las lesiones.

Imputaciones a familiares y medidas judiciales

Por disposición del fiscal interviniente, fueron imputados la madre, el padre y un tío de la menor, Miguel Angel Allende de 31 años, Vieras María Jimena de 24 y Lucas Tomás Allende, de 27.

Las actuaciones incluyeron la toma de declaraciones, la preservación del domicilio familiar y la realización de pericias complementarias.

La investigación busca reconstruir las horas previas al traslado al hospital, establecer si existieron episodios de violencia anteriores y determinar la eventual responsabilidad penal de los adultos imputados. También se ordenaron estudios forenses adicionales y análisis médicos específicos.

La autopsia judicial será clave para precisar la causa de muerte, la existencia de lesiones previas y la relación temporal entre los posibles abusos y el fallecimiento.

Hasta el momento, la fiscalía no informó sobre detenciones formales ni medidas de coerción, ya que la causa se encuentra en etapa inicial.

