Entradera violenta: Amenazaron a una cuidadora, revolvieron y no se llevaron nada

29 noviembre, 2019

La cuidadora de una abuela que vive en calle Castelli 164 fue sorprendida por un delincuente, que violentamente la abordó luego que sacara la basura poco después de las nueve de la noche de este jueves.

“Al entrar en la casa nuevamente, saltando por un corralón se me acercó, me dijo que no hablara y que no le viera la cara, me puse muy nerviosa, me preguntaba quién estaba adentro y le dije que una abuela en silla de ruedas, entró cerró la cortina y pedía plata, dólares y alhajas y decía que si no decía dónde estaba la caja fuerte se iba a poner muy nervioso y muy violento”, dijo Mirta Godoy a LU 24, describiendo lo que fue el momento que le tocó vivir.

“En todo momento mientras estuvo dentro de la casa, exigía lo mismo, revolvía todo y provocaba un gran desorden, no sé si estaba con otro porque permanentemente decía que no lo mirara”, expresó.

“Yo quiero vivir tranquila con ella, estoy dieciséis horas con ella, quiero sacarla a pasear como hacemos siempre en su silla de ruedas, el otro día fuimos a la Escuela 5 a colaborar; quiero salir tranquila, ella es viuda de Insua, acá no hay plata, ella tuvo un tiempo de buenos momentos económicos, pero ya no, no tiene la plata que la gente dice que tiene, no hay alhajas, y lo que cobra es para los pocos remedios que usa y sus gastos personales”, agregó.

“Le pedí al delincuente que no me llevara el celular; quiero aclarar que yo no llamé a la Policía, sino que al pedirle ayuda a mi hijo, entró en contramano y justo pasaba la patrulla que después estuvo en la casa”, dijo Mirta, y agregó que “estamos con la abuela porque ella se quería morir con sus “hijitos, sus perritos”, concluyó.

