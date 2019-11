Entradera y detención en Bahía Blanca: policía arrestada dijo que no sabía nada

La oficial de la Policía Local de Bahía Blanca arrestada el miércoles por la noche durante un allanamiento vinculado con la investigación de una entradera ocurrida el martes pasado en una vivienda del barrio Palos Verdes, declaró esta tarde en la fiscalía y dijo que es inocente.

Fuentes consultadas señalaron que Yanina Moa, de 25 años, fue indagada por el fiscal Diego Conti, a cargo de la UFIJ Nº 11, de robo con armas, y manifestó que no tenía conocimiento de lo ocurrido en la vivienda de calle Sívori al 400.



Admitió que mantenía una relación con el detenido, aunque dijo no saber el origen y cómo llegaron allí las joyas halladas en su cartera.

Los voceros describieron que la joven, quien fue desafectada por Asuntos Internos de la Policía y se encuentra cursando un embarazo de seis meses de gestación, brindó otros datos de interés para la causa, aunque por cuestiones investigativas no brindaron mayores precisiones al respecto.

Moa se encuentra imputada de encubrimiento doblemente agravado (por las características del hecho y su condición de funcionaria policial). Tras la declaración, el defensor solicitó el arresto domiciliario de la joven.

En tanto, Mario Jorge Rodas (37), quien mantendría una relación con Moa y está sospechado de ser uno de los dos delincuentes que llevaron adelante el asalto, decidió hacer uso de su derecho y negarse a declarar, según informó el medio bahiense La Nueva.

En el hecho habrían actuado al menos otras dos personas que son buscadas por la policía.

El violento robo ocurrió hace 2 días en el barrio Palos Verdes, cuando dos delincuentes entraron a una casa, redujeron a la propietaria y se apoderaron de dinero en efectivo y joyas.

