Entran a robar a una casa y se quedan a vivir en ella mientras la desvalijan

31 marzo, 2020 Leido: 2392

Ladrones entraron a robar en una casa y se quedaron a vivir varios días en ella sabiendo que su propietaria se había ausentado por una larga temporada, ya que se encontraba en Bahía Blanca cuando comenzó la cuarentena.



Cuando Desire llegó ayer a su vivienda, de Avenida Libertad N° 1265, se encontró con los delincuentes y todo en su interior destruido. Se comieron mi comida, no dejaron nada. Se llevaron dos centros musicales, dos televisores de los nenes, los juegos de los nenes, plata. Me llevaron todo, es más, la plata que me da la municipalidad para comer se la llevaron ellos”, contó.

También aseguró que sabe quién es uno de ellos: “Lo busque, lo encontré, llamo a la policía y me dicen que no pueden hacer nada. Se me ríen en la cara, y no es así. El pendejo está en la calle y la madre se me caga de risa”.

Por si fuera poco, Desire expresó muy enojada y consternada que encontró a uno de los delincuentes masturbándose con una bombacha de su hija. “No voy a dejar que este violador sinvergüenza, ande por mi casa, se masturbe con la bombacha de mi nena, lo vieron todos los vecinos, obviamente nadie quiere declarar. Si la justicia no hace algo, yo tomo medidas por mano propia. Tengo una nena de 8 años”, declaró a LU 24.

También indicó que había un bidón de nafta y que la intención era prender fuego la vivienda: “Yo laburo y estudio todo el día. Las cosas de mi casa me las gano laburando, no como hacen en este pueblo que son unos mediocres mentales”, remarcó.

