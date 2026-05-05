Camionero de Oriente murió en accidente sobre la Ruta 85

5 mayo, 2026 1.439

Según la información preliminar, el conductor de un transporte de carga perdió el control del camión y terminó volcando sobre la cinta asfáltica y la banquina.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del vehículo, oriundo de Oriente, falleció en el acto. Según informaron las autoridades en el lugar, el cuerpo del transportista quedó atrapado debajo de la cabina del rodado.

El tránsito estuvo cortado hasta despejar la ruta, aunque los peritajes para establecer las causas del siniestro.

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