“Es increíble lo que pasó, impensado”, dijo Julieta Uzcudun

La gerenta de la concesionaria Uzcudun, Julieta Uzcudun, habló con LU 24 tras lo ocurrido esta madrugada en el salón de ventas de Av. Moreno 851 y dijo que “para nosotros es increíble lo que pasó, se llevaron las dos camionetas que estaban en la vidriera”.



“Revisamos todos los videos de las cámaras de seguridad y vemos que acceden por la vidriera principal con una barreta rompiendo el vidrio y luego escapan con las camionetas en cuestión de segundos y salen por el vidrio. Es impensado, por suerte entre la alarma y la policía, más las cámaras de seguridad, pudieron hacer una persecución y encontraron una, que estaba siniestrada, y a la otra que la abandonaron porque se quedaron sin combustible”, relató.

“Las dos iban para el mismo sector: la que persiguieron apareció en un campo en Esteban Echeverría al 3.300, tras atravesar el alambrado, y la otra estaba a 20 kilómetros pasando Indio Rico”, explicó.

Trabajo de inteligencia

“La idea era llevárselas y no abandonarlas porque en la caja de una camioneta había dos bidones con combustible, incluso le habían puesto una patente de Belo Horizonte, Brasil, ya que eran unidades 0 Km. Es por eso que Uzcudun consideró que existió “un trabajo de inteligencia”.

“Lo más probables es que no sean de acá”

“Lo más probable, y lo hablaba con la Policía, es que no son de acá porque si hubiera sido alguien de la zona no se hubiese metido por allí, cuando los perseguían, en el camino rural donde terminan abandonando la camioneta en el campo.

“Nosotros haremos toda la investigación entre las personas que han concurrido al salón y los videos de las cámaras de seguridad, y veremos si podemos detectar algo”, afirmó.

Las unidades robadas son dos Hilux 0 Km: una SRX 4 x 4 y una Gazoo Racing 4 x 4.