“Es la cuarta vez que nos roban”, lamentó el concesionario de las canchas de fútbol de Costa Sud

25 noviembre, 2022

Tras sufrir la sustracción de 50 metros de cable de la instalación eléctrica, el concesionario de las canchas de fútbol ubicadas en el Club Costa Sud, Gustavo Ferrario, contó a LU 24 que “es la cuarta vez que nos roban, es una complicación económica” al tiempo que advirtió que “te podés llegar a matar porque es trifásico, un peligro, así estamos”.

“No debe ser fácil controlar todo. En las instituciones, que son las que se vinculan con mucha gente, tendríamos que estar más protegidos, pero es lo que nos toca”, lamentó.

“Yo tuve cámaras de seguridad, me las robaron y no puse nunca más, y no creo que del lado del tenis, que sufrieron el robo de todo, tengan”, agregó.

“A nosotros nos robaron 50 metros de cable. Aparte del daño de llevarse los cables, el mayor problema es el del laburo. Ya pusimos todo, pero también estás expuesto a que al otro día te pase lo mismo”, expresó.

Ferrario manifestó que “veníamos zafando, hacía bastante tiempo que no nos ocurría, pero del lado de la pileta han sufrido vandalismo total. Yo sé que la Policía no se puede ocupar de todo, pero es una zona complicada. En ese lugar ahora empieza a funcionar la colonia de vacaciones y si no le ponemos un poquito más de atención va a ser más complicado”.

“El mayor problema es lo que te perjudica en lo económico, es complicado poner un sereno, estamos evaluando varias posibilidades y la semana que viene tomaremos una determinación de qué es lo que vamos a hacer”, afirmó.

Finalmente, sin dar cifras, Ferrario dijo que “es un cable subterráneo que es caro, tuvimos que traer un profesional y optamos por hormigonar el lugar donde va. Me gustaría que en ese sector haya más seguridad, que estemos más controlados”.

