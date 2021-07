“Es sorprendente pero real”, lamentó el dueño de la camioneta robada

El propietario de la camioneta Toyota Hilux robada ayer en Tres Arroyos, Santiago Gerez, dijo que “es sorprendente pero real” como se la llevaron ya que había gente de su empresa familiar trabajando en el predio en el que se encontraba estacionado el vehículo. “Es algo doloroso para gente de trabajo”, lamentó.

En diálogo con LU 24, contó que “nosotros tenemos máquinas viales y hacemos movimientos de suelo, nos encontrábamos trabajando en un predio al lado del Golf, y en el transcurso de la mañana, cerca del mediodía, me voy en un camión, con mi hermano, a buscar una maquina al campo. Mi padre cree que nos llevamos la camioneta porque es costumbre y pensó en llamarnos para preguntarnos pero no lo hizo y cuando fue a buscar la comida se dio cuenta que no tenía la camioneta. Es un hecho un poco doloroso para gente de laburo”.

Se trata de una Toyota Hilux 2.5, blanca, dominio GVZ 710, modelo 2007, que en la parte trasera tiene una calcomanía en amarillo que dice John Deere.

Gerez indicó que “la camioneta había quedado 30 metros adentro del predio y mi padre andaba trabajando en ese lugar. Entró alguien y se la llevó. Es algo sorprendente pero real”.

“Mi padre estuvo trabajando en la máquina con un compañero nuestro y no vieron nada. La hicieron arrancar, fue en un ínterin que no estaban prestando atención en la camioneta y despareció”, agregó.

Explicó que están haciendo los trámites correspondientes por el seguro y que fue radicada la denuncia policial.

“Es algo que uno no espera en Tres Arroyos pero son cosas que están pasando diariamente. Es algo doloroso para gente de trabajo pero hay que seguir adelante”, finalizó.

