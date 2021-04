“Es un hecho de vandalismo, no tengo sospechas”, admitió el ingeniero Errazu sobre los silos bolsa dañados

29 abril, 2021

El ingeniero agrónomo Pablo Errazu, que arrienda un campo junto a dos socios a unos 4000 metros de la localidad de Orense, fue damnificado por la rotura de silos bolsa con girasol el domingo 18 de abril. Ese día, según relató, se comunicaron con él otros vecinos para avisarle que estaban rotos. “Por un lado hay que tener la suerte de que el clima te acompañe y no llueva para no tener una pérdida grande, y forzar una carga rápida para resolver el problema, con los costos extra de enviarlo a un acopio o directo al puerto. Pero la pérdida más grande es tener que vender anticipadamente cuando no es necesario. Porque en el silo bolsa la mayoría de las veces se acopia para ir pagando los arrendamientos, y cuando el propietario lo determina porque le sirve el precio o porque necesita el dinero, el productor liquida el cereal y le transfiere el dinero al dueño del campo.

En una venta anticipada se puede dar que el valor esté más bajo, y a los pocos días el precio suba, el dueño de campo decida vender y el productor tenga que afrontar ese diferencial de precio porque le rompieron una bolsa”, describió.

“Lo tomo como un hecho de vandalismo, pero no tengo ninguna sospecha. En este caso hay varios tajos en varios lugares, no hay dudas de que se trató de un daño”, sostuvo Errazu. Y también admitió que las chances de sorprender a alguien mientras comete un acto similar son pocas; “seguramente fue a la mañana temprano, un domingo, es poco probable que uno lo vea, y más que hablarle y concientizarlo acerca del daño que ocasiona, mucho más no se puede hacer”.

Finalmente, Errazu indicó que realizó la denuncia, y que los silos dañados no estaban asegurados.

