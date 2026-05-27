Escándalo en una heladería de Bahia Blanca: amenazó y se masturbó frente a los empleados

27 mayo, 2026 0

Un hombre de 44 años fue detenido este martes por la noche luego de protagonizar un grave episodio dentro de una heladería ubicada en el centro de Bahia Blanca.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en el local de Grido situado en calle Zelarrayán 79, donde personal de la Policía Local intervino tras un llamado de alerta.

De acuerdo con lo indicado, el acusado, identificado como Reinaldo Acevedo Coca, habría ingresado al comercio y proferido amenazas de muerte contra los empleados.

Luego, según la denuncia, el hombre se habría masturbado dentro del local, situación que fue observada por una empleada de 27 años.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que entre sus pertenencias llevaba un envoltorio de nylon verde con cogollos de marihuana.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Segunda y quedó a disposición de la Justicia en causas por amenazas, exhibiciones obscenas e infracción a la Ley 23.737. Intervienen la UFIJ N° 15 y la UFIJ N° 19 del Departamento Judicial.

Con información de La Brújula 24.

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