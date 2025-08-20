Escándalo por pedidos de coimas que involucrarían a Karina Milei

La sesión especial de Diputados en los que se trató el veto de Javier Milei contra la ley de Emergencia de la Discapacidad fue caja de resonancia del escándalo político que involucra a la hermana del presidente, Karina Milei, en presuntos pedido de coimas para la compra y venta de medicamentos, según publica el portal Infocielo.

Fueron los diputados Leandro Santoro (Fuerza Patria) y Esteban Paulon (Encuentro Federal) quien trajeron al ámbito de la discusión parlamentaria la polémica por una serie de audios que atribuidos al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en los que admiten el cobro de dádivas a los laboratorios.

“Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina” se escucha en una de las conversaciones.

Los distintos mensajes de voz dan cuenta de un supuesto entramado de recaudación ilegal de dinero en la industria de los medicamentos. Mediante la supuesta maniobra, los laboratorios farmacéuticos hacían aportes económicos para garantizar sus contratos con el Estado. En el vértice de los presuntos recaudadores mencionan a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en articulación con la droguería Suizo Argentina.

“Es insólito ver cómo la bancada oficialista se hace la distraída”

“Porque son ustedes los que dijeron que venían a la Argentina a terminar con los curros y tienen la responsabilidad de decirle a loa argentinos si son ciertos o falsos esos audios que están circulando por esta Cámara y los medios” expresó.

Y explicó que “la cuestión de privilegio es contra el director nacional de la Agencia de Discapacidad. Estamos frente a un acto verdaderamente insólito en el día que tenemos que tratar la emergencia en discapacidad están circulando audios supuestamente del señor Diego Spagnuolo diciendo que en el gobierno argentino se cobraron coimas de medio millón de dólares por mes” advirtió.

En ese marco, Santoro pidió a la oposición “dejar de hacerse la boluda porque afecta a cientos de miles de argentinos y quienes justifican el veto del Presidente dicen que es para lugar contra la corrupción” dijo.

El legislador por la Ciudad de Buenos Aires consideró que “el director nacional de la Agencia de Discapacidad debería estar desmintiendo los audios y si hay abusos y corrupción esta Cámara tiene que acompañar una auditoría y saneamiento del sistema” indicó.

“Tienen que hacerse cargo y responder. La libertad no es lo que piensa Milei para poder insultar a un pibe que tiene autismo Para ustedes es sálvense quien pueda y por eso la indiferencia a lo que estamos discutiendo” remarcó.

En tanto, Esteban Paulon (Encuentro Federal) agregó: “Estamos viviendo un jubileo de la corrupción. Ayer escuchamos algunos fragmentos de audios y hoy seguramente escucharemos algunos más, de Spagnuolo hablando de coimas, de licitaciones amainadas, empresarios muy importantes como el de la droguería Suizo Argentina. Estamos presentando una citación al plenario al doctor Spagnuolo y a Karina Milei para que vengan a explicar los audios y digan si son ciertos o no” indicó. (con información de infocielo.com)



