Esclarecen abigeato en Dorrego: secuestran armas, herramientas, celulares y droga

15 noviembre, 2025 0

Como anticipara LU 24, se realizaron, durante la jornada del viernes, una serie de allanamientos tendientes al esclarecimiento de un caso de abigeato denunciado por un productor rural en Coronel Dorrego.

El parte de prensa del Comando de Prevención Rural Coronel Dorrego da cuenta de los distintos procedimientos que culminaron con un sujeto aprehendido, el secuestro de herramientas con las que seccionaron al vacuno robado y a su vez, en un domicilio también se secuestró droga.

En tal sentido, afirman:

“A raíz de una denuncia radicada por un productor rural del Cuartel XVII de este partido, quien informó que autores ignorados habían ingresado a un lote de su establecimiento, produciendo la faena y sustracción de un animal vacuno, personal de este Comando de Prevención Rural inició tareas investigativas para el esclarecimiento del hecho.

Como resultado de dichas diligencias, se solicitó a la Fiscalía Temática de Delitos Rurales del Departamento Judicial Bahía Blanca la orden de allanamiento para cuatro viviendas de esta localidad, la cual fue otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 3.

En consecuencia, efectivos del CPR Coronel Dorrego, en forma conjunta con personal de la Coordinación Zonal de Seguridad Rural Tres Arroyos, CPR Adolfo Gonzales Chaves y CPR Tres Arroyos, llevaron adelante los allanamientos, obteniendo como resultado el secuestro de un vehículo marca Fiat Spazio y una motocicleta, presuntamente utilizados como medios de transporte para la comisión del ilícito. Asimismo, se procedió al secuestro de una importante cantidad de cortes de carne, elementos de faena, teléfonos celulares y diversas municiones de armas de fuego.

En uno de los domicilios, ubicado en calle Gregorio Juárez, además del secuestro de elementos vinculados a la causa, se constató la presencia de plantas de marihuana y envoltorios de nailon con sustancia similar, motivo por el cual se dio intervención a la UFIJ Nº 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Tanto los elementos secuestrados como el ciudadano involucrado quedaron a disposición de la justicia.

En otro de los procedimientos, realizado en una vivienda ubicada en calle El Gaucho, se procedió a la aprehensión del imputado por el delito de atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la UFIJ Nº 15 de Bahía Blanca.

El Comando de Prevención Rural Coronel Dorrego reafirma su compromiso con la prevención, control y esclarecimiento de delitos en el ámbito rural del partido, trabajando día a día para garantizar la seguridad y el orden público, concluye.

