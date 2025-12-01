Escudero padre: “Ni mi familia ni los amigos somos responsables de las amenazas y no hay colecta” (audio)

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2025/12/ESCUDERO-01-12-2025.mp3

Ante las amenazas que circulan en redes sociales de hacer justicia por mano propia sobre nuestra emisora y el director José Luis Basualdo, el padre de Joaquín Escudero aseguró que ni su familia ni los amigos de su hijo son responsables de lo que se dice.

“Estamos viendo en las redes que incitan a ir a agredirlos a ustedes, a hacer kilombo, y nosotros no tenemos nada que ver ni sus amigos, repudiamos eso, ya está… fue un accidente y hay que sacarlo adelante, le pedimos disculpas, no sabemos de dónde viene ni quienes son”, aseguró.

Por otro lado, también dejó en claro que ellos no están haciendo ninguna colecta, “no estamos pidiendo plata, por favor que se sepa”, dijo.

En cuanto al estado de salud de su hijo, “estamos esperando su traslado, está complicado con fracturas, tiene un golpe fuerte en el pecho con derrame en el pulmón y aparentemente fue un vaso, la recuperación será larga”, finalizó.

