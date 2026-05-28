Espectacular choque múltiple en el centro de Bahía Blanca

28 mayo, 2026 805

Un accidente de tránsito se registró en Alvarado al 100 (Bahía Blanca) luego de que un hombre de aproximadamente 80 años se descompensara mientras manejaba y chocara contra varios vehículos estacionados. Producto del impacto, uno de los rodados terminó volcado.

El conductor fue asistido por personal de emergencias y trasladado en código rojo al Hospital Municipal, donde permanece internado tras haber sufrido un paro cardíaco. Por el momento, no se reportaron otras personas lesionadas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito y una ambulancia del servicio de emergencias. El tránsito esta parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos involucrados.

Desde el Municipio bahiense informaron un corte total de tránsito en las intersecciones de Irigoyen y Alvarado, e Irigoyen y Soler. Además, se realizan cortes intermitentes para despejar la circulación en Lamadrid y Alsina, y Mitre y Sarmiento.

Con información de La Brújula 24 y La Nueva.

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