Esposa del detenido por causa de tentativa de homicidio: “Quiero que me escuchen y nos den la prisión domiciliaria”

20 febrero, 2021 Leido: 649

Viviana Molfese, esposa de Ricardo Marcelo Ford, detenido en la causa por tentativa de homicidio contra un Gerente de Tránsito de la empresa Andreani, episodio ocurrido a fines de enero, cuando se le notificó la desvinculación del servicio que prestaba de manera tercerizada, como repartidor, habló con LU 24 al respecto y dijo que tras realizar su descargo en las redes sociales, no imaginó la repercusión que el mismo tendría, y afirmó “yo siempre trate de hablar desde el corazón, desde lo que sentía en ese momento y no pensé que podía hacerse tan viral y apoyarme gente que ni siquiera conocemos”.

“Lo que quería aclarar es que la pelea no fue con dos empleados de tres arroyos, fue entre él y un Gerente de Transito de Bahía Blanca”, sostuvo Molfese, quien brindó además detalles en torno a lo sucedido, que le comentó su marido: “fue un ataque del momento, el venía siendo hostigado por el hombre éste, cuando el defendía a los compañeros, o porque él no quería trabajar los sábados; supuestamente creo que fue uno de los problemas”.

“Él no se acuerda nada de lo sucedido en el momento, terminó desmayado con un ataque de nervios, lo llevaron al hospital, y no se acuerda ni siquiera que yo estuve en el hospital”, describió, y agregó que lo sucedido fue “la gota que rebalsó el vaso; algún dia explotamos de alguna manera”.

Viviana Molfese reiteró que “hay mucha gente que nos apoya; él trabajo muchos años en Vizzolini, tuvo remises, y la mitad de Tres Arroyos le llevaba cartas y paquetes; lo único que quiero es que me escuchen, que nos den la prisión domiciliaria porque es un tipo que jamás tuvo problemas con nadie, hay gente que no nos conoce y nos apoya después de lo que escribí en Facebook, y eso me tranquiliza por un lado, pero ahora con la prisión preventiva, lo que yo pido es que averigüen todo, no apoyo la violencia, no quiero ser exagerada ni nada, pero la gente sabe quiénes somos, tanta gente que entra y sale, ¿no van a tener en cuenta lo que somos? siempre laburando para salir adelante, sin pedir nada a nadie”.

Respecto de lo ocurrido, Molfese afirma que “lo último que se acuerda es que él se siente con la boca seca y quería tomar agua y después se acuerda de escuchar a alguien diciendo que ya venía la ambulancia y como que se sentía ahogado”.

Sostuvo asimismo que “se acuerda de la cara del otro hombre de que se le reía”, y que según el relato de su marido, “él lo que quería era que no trabaje más, y yo lo que quería es trabajar porque yo sabía que lo hacía bien”.

“Cuando fui al hospital no sabía nada, después me entero, cuando lo puedo ver, y él me dijo “se me subió la presión”, me dejó hablando sola y se fue para el baño, después vi a la Policía, y me comentaron afuera que corrió al gerente con un cuchillo y yo pensé que me estaban cargando. A veces me despierto y pienso que fue un sueño”, manifestó.

“Él piensa que nos da vergüenza lo que hizo”

En otro aspecto, Viviana considera que “él ahora sabe lo que hizo, por lo que vio en las cámaras y por lo que le decimos nosotros, y piensa que nos da vergüenza lo que hizo”, y agregó, finalmente: “quiero recalcar que se fijen en el entorno en que vivimos, lo que somos, lo que fuimos y lo que pensamos ser, yo quiero que esté tranquilo, porque yo estoy sola con mi hija; siempre fue sustento de la familia, yo tuve siempre trabajo como para ayudar, pero no sé si puedo llegar a seguir con todo esto, soy empleada doméstica, tendré que buscar otro trabajo a la tarde, pero teniéndolo en mi casa voy a estar tranquila, yo siempre pienso que es un sueño, y me doy cuenta cuando voy a llevarle cosas a la mañana y a la tardecita noche a la Comisaría; mi miedo es llegar un día y que me digan que lo trasladaron a un penal”, concluyó.

