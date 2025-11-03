Esta madrugada: Robaron dinero y documentación de camioneta estacionada

Esta madrugada, desconocidos robaron del interior de una camioneta estacionada un morral con dinero, tarjetas, documentación y llaves, además de otros efectos personales.

La víctima, Ezequiel Piscicelli dijo que dejó el rodado en Brandsen y Lucio V. López de nuestra ciudad, y cuando regresó al mismo notó el faltante de todo lo descripto de la camioneta Peugeot 504 de su propiedad.

El joven radicaría la correspondiente denuncia para su investigación y solicitó que quienes encuentren sus pertenencias las acerquen a la radio.



