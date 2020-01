Está pendiente una pericia al celular del hombre liberado en la investigación de asaltos a estaciones de servicio

Todavía hay medidas en proceso en torno a la investigación por los asaltos a estaciones de servicio en cuyo marco fue aprehendido y luego liberado, aunque sigue vinculado a la pesquisa, un tresarroyense de 40 años. Según indicaron fuentes del caso, la rueda de reconocimiento relacionada con el robo a la estación de servicio Puma fue negativa, pero en el allanamiento efectuado a la vivienda en la que reside, en el que se incautó una moto similar a la descripta como la que usaban los delincuentes, se secuestró un teléfono celular que será sometido a pericias.

Respecto de la probable identificación de la moto, se indicó que fue sometida a reconocimiento por parte de las víctimas junto a otros rodados de características muy diferentes, por lo que terminó por resultar la más parecida a la usada por los malvivientes sobre todo por sus características de “choppera” pero no contaría con algún detalle particular descripto oportunamente y que diferencia a motociclos similares pero de diversas marcas. No obstante, el hecho de que el propietario no haya sido identificado por los damnificados como el autor de los asaltos, lo pondría cerca de su desvinculación definitiva de los hechos que son objeto de pesquisa.

Mientras tanto, la defensa del tresarroyense –que no tiene antecedentes penales- cuestionó una presunta irregularidad por parte de la policía, que lo interceptó en la calle horas antes de su aprehensión, en función de que se movilizaba en una moto similar a la descripta por los damnificados en el asalto a la estación de servicio Puma, y le sacó una foto que luego exhibió a las víctimas. También se habría logrado justificar la procedencia del dinero que se le secuestró al individuo, que tiene un empleo registrado y otra actividad como cuentapropista.

