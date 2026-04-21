Esta tarde: Robaron bicicleta del interior de una vivienda

21 abril, 2026 102

Katerina Escalona denunció el robo de su bicicleta del interior de su vivienda ubicada en la primera cuadra de calle La Madrid.

Al parecer fue sustraída pasándola por arriba de las rejas de la morada. La víctima radicó la correspondiente denuncia policial.

En cuanto al rodado Marca Venzo es rodado 29, y piden colaboración para recuperarla. Por datos comunicarse a la Estación de Policía, al 147 de emergencias municipales, o bien al 2983-343922.

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