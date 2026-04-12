Estaba estacionado en calle Castelli: Robaron Fiat Uno blanco en la madrugada

12 abril, 2026 27

En la madrugada de este domingo, se registró el robo de un auto Fiat Uno de color blanco que se encontraba estacionado en la calle Castelli 135.

Según informaron, el vehículo presenta como característica distintiva una cinta refractaria de gran tamaño colocada en la zona del baúl.

El auto está identificado con la patente BXW 384.

Ante cualquier información que permita dar con el paradero del vehículo o identificar a los responsables del hecho, se solicita a la comunidad comunicarse de manera urgente a los teléfonos 2983 50-0655 (Antonela Corro) o 2983 45-6819 (Manuel Diez).

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