Estafa por Whatsapp: es falso el mensaje que circula por el aniversario de Mercado Libre

15 junio, 2021 Leido: 308

En las últimas horas, a través de Whatsapp, se difundieron una serie de mensajes falsos que ofrecen productos gratis por el aniversario de Mercado Libre.



Mercado libre, en su cuenta de Twitter, publicó lo siguiente: “El sorteo que está circulando por WhatsApp por el aniversario de nuestra compañía es falso. Se trata de un caso de publicidad engañosa y nuestro equipo especializado ya avanzó con la denuncia”.

El mensaje hace referencia al 20 aniversario de la fundación de la multimillonaria empresa Latinoamérica, lo curioso, es que la misma fue creada el 2 de agosto de 1999, actualmente han pasado 21 años desde su fundación.

“Para reconocer cuándo se trata de un caso engañoso, te recomendamos que corrobores siempre que la dirección desde donde te llega la comunicación sea oficial y que tengas en cuenta que las empresas nunca te piden que ingreses datos fuera de sus sitios o apps”, siguió explicando la compañía en la red social.

Fuentes oficiales han manifestado que este método de estafa es conocido como phishing. Es una técnica de ingeniería social que usan los ciberdelincuentes para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad de esa persona.

Prevenir el phishing:

– Chequeá el remitente: antes de abrir cualquier correo electrónico es importante chequear que no sea falso. Observa cuál es la dirección completa del remitente

– Compará el remitente con los mensajes anteriores de tu banco o servicio.

– Comprobá si la dirección de internet (url) que se muestra en la parte inferior izquierda en la ventana del navegador es igual a la de la empresa que te escribe. Podes hacer una búsqueda en internet de la empresa y comparar urls.

– Verificá el certificado de seguridad de la página de internet:e s importante verificar que tenga el candado gris o verde y que sea una dirección https.

– Si tenés dudas comunicate con los servicios de atención al cliente antes de contestar cualquier comunicación por correo electrónico.

– No contestes formularios en línea enviados por destinatarios desconocidos.

– No respondas a ningún correo electrónico, teléfono o fax, que te solicite divulgar información personal.

– No envíes ni compartas ningún código de seguridad como el código PIN por teléfono o por correo electrónico.

– Desconfiá de los archivos adjuntos: pueden causar la descarga de la clave de registro o software “spyware” en su computadora.

– Utilizá un antivirus actualizado.

– Actualizá tu sistema operativo.

