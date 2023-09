Estafado por una cuenta “trucha” de Nexflix al hacer una consulta

20 septiembre, 2023

Emilio Martínez, quien tiene vínculos familiares en Tres Arroyos, al momento de querer realizar una consulta por su cuenta de Netflix, fue víctima de una estafa en la que le sacaron unos doscientos mil pesos de su home banking.

“Busqué en Google y me apareció “asistencia técnica de Netflix”, y al ingresar me derivan a un numero de WhatsApp; me contacto y luego ellos me llamaron, me dieron el número de reclamo para que lo tenga en cuenta, y me dicen que abra la aplicación Team Viewer, y me explicaron que me iban dar un servicio mundial pero me dicen que la clave iba a ser mi cara, me dicen que tenía dos cuentas, me preguntan cuál de ellas usaría y luego me piden la clave, la ingresó y ahí metí la pata”.

Fui a consultar la otra cuenta y estaba intacta, pero esa estaba vacía, me sacaron unos doscientos mil pesos; yo pensaba que no me iba a pasar nada pero me robaron mi sueldo de jubilado. Quiero que sea una manera de alertar, tener mucho cuidado, y se ven que me han capturado mi WhatsApp también porque a mis contactos les ha llegado algo”, concluyó.

