Estafas telefónicas: esta vez con la excusa del turno para la vacunación en Oriente

19 junio, 2021

Sergio Tort, es el titular de la Sub Comisaria de Oriente y comentó en LU24, sobre una nueva modalidad de estafa, que fue denunciada en los últimos días en la localidad dorreguense, en la cual delincuentes se comunican a teléfonos fijos, intentando comunicarse con adultos mayores, y mediante diversas excusas, en éste caso, relativas a la vacunación, concretan el delito.

Específicamente, el Oficial Tort indicó que “lo que sucedió es que llaman a una persona mayor, en realidad llaman a cualquier teléfono fijo, la persona que llama se hizo pasar por un medico y manifiesta que está la vacuna de la gripe disponible, por lo que se deberá sacar el turno mediante cajero automático”. Cabe resaltar, que ningún turno para vacunación se asigna por éste medio, ni es necesario brindar ningún tipo de información personal, que implique, al menos, datos bancarios.



El mecanismo por el que se lleva a cabo este engaño, se centra en los adultos mayores por lo que, tal como lo sostuvo Sergio Tort “tratan de sacarle toda la información posible, una de ellas es el número de celular, hacen ir hasta el cajero a las personas, y les solicitan que no les corten la llamada mientras siguen las instrucciones que les indican telefónicamente”. Es por ello, que ante éste ardid, se solicita a los usuarios de cajeros automáticos, que no operen en los mismos mientras se utiliza el teléfono celular.

“De esa manera les sacan todos los datos, el número de documento, contraseñas, y de esa manera acceden a las cuentas, con todos los datos aportados por las victimas” manifestó el Oficial, por lo que en estas estafas, el objetivo es retirar el dinero disponible en la cuenta de la víctima, o en algunos casos, incluso, solicitar créditos para luego vaciar la cuenta.

Si bien se aseguró que en Oriente “hace un tiempo que no teníamos estafas, porque se ha llevado a cabo un arduo trabajo con las autoridades del Banco Nación de Oriente, la jefatura Departamental de Dorrego, ya que hay una bajada de línea para estar alerta a estas estafas telefónicas y el llamado cuento del tío” esta sería la primer denuncia formal relacionada con ésta modalidad delictiva, pero se sabe que hubo otros llamados en la localidad con estas características.

Para finalizar, Tort explicó que en lo que respecta a estos engaños “hasta que no se concreta la estafa, no existe delito” por lo que se recomienda a la población, para evitar cualquier tipo de situaciones incómodas es que “no den ningún tipo de datos, que no hablen por teléfono dentro del cajero automático” y que además, haya una particular atención en los adultos mayores, quienes son los principales afectados por estos delincuentes.

