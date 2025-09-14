Estamos tan mal que los ladrones roban basura

En el marco de una investigación por el hurto de bolsones de papel en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Tres Arroyos, personal del Comando de Prevención Rural, junto a la SubDDI local, llevó adelante un allanamiento que arrojó resultados positivos.

El hecho había ocurrido días atrás, cuando desconocidos ingresaron al predio de la planta, dañando un alambrado perimetral y sustrayendo cuatro bolsones de papel blanco de unos 200 kilos cada uno.

A partir del relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores lograron identificar el vehículo utilizado en el ilícito.

Con orden judicial, se realizó un registro domiciliario en una vivienda de la ciudad, donde se secuestró el rodado implicado en el hecho —un camión Dodge chasis con cabina— y los cuatro bolsones sustraídos, que fueron reconocidos por la empresa damnificada.

La causa continúa bajo la órbita de la UFIJ N°16 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

Desde las autoridades se remarcó la importancia de reforzar medidas de seguridad en predios abiertos y de denunciar rápidamente cualquier situación sospechosa para prevenir la continuidad de este tipo de ilícitos que afectan tanto a empresas como a la comunidad en general.

