Este año no se realiza la Expo Apícola de Tres Arroyos

12 marzo, 2026 12

Nuestra ciudad no tendrá este año su Expo Apícola. Así lo resolvió la Comisión Directiva de la Cámara de Apicultores y lo anunció en un comunicado. “Motiva la no realización la falta de acompañamiento del sector del partido y zona de influencia”, explicaron desde la institución.

“Lamentamos mucho tomar esta decisión, ya que el objetivo de esta exposición siempre fue la posibilidad de acercar a los apicultores con los proveedores de insumos sin tener necesidad de desplazarse en busca de ellos, facilitando así el desarrollo de la actividad”, agregó la Cámara en la publicación que informó sobre la suspensión de la 5ª edición de la Expo Apícola que iba a realizarse a fines de mayo en el predio de la Sociedad Rural de Tres Arroyos.

Se puede apreciar el comunicado completo de la Comisión Directiva de la Cámara de Apicultores en la sección “descargas” al final de la nota.

Volver