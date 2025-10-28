Este martes: Choque en cadena en el Km 525 de la Ruta 3

Se investigan las causas por las cuales se produjo una colisión en cadena en el kilómetro 525 de la Ruta 3, pasadas las 13 horas de este martes, sin consecuencias personales para los conductores de todos los vehículos involucrados.

De fuentes consultadas se supo que una camioneta Toyota transitaba con un carro playo que se habría desenganchado impactando en cadena contra tres camiones.

No hubo personas lesionadas, aunque importantes daños materiales en los distintos rodados.

La camioneta era conducida por David Hereñu (26), un Iveco por Ricardo Schell (55), otro Iveco por Mikeas Nelson Rodríguez (32), y un Scania por Claudio Scarabotti (53).

