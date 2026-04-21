Este mediodía: Volcó el acoplado de camión a kilómetros de Pringles

21 abril, 2026 0

El vuelco de un camión sobre la Ruta 51 en cercanías de Coronel Pringles, tuvo el tránsito cortado por varias horas, hasta que se pudo despejar la calzada.

No hubo consecuencias personales para el conductor del vehículo, aunque todavía no se determinó el motivo por el cual perdió el control del mismo y terminó volcando el acoplado y parte de la carrocería sobre la ruta.

Trabajó personal de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Policía, Emergencias sanitarias de Coronel Pringles.

Fuente y fotos elorden.com

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