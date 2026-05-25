“Esto duele mucho” dijo sobre el robo la directora del hospital chavense

25 mayo, 2026 0

La doctora Gabriela Gil, Directora del Hospital Anita Elicagaray de Adolfo Gonzales Chaves, explicó los pormenores respecto a la investigación que se inició por el robo de dos desfibriladores y un tubo de oxígeno de una ambulancia del nosocomio.

“Tomamos conocimiento del faltante de los desfibriladores a través de los enfermeros y el domingo 17 de mayo se trasladó a Tandil y ahí notaron el faltante de estos elementos que pertenecen a las ambulancias, por lo que se comenzó con las averiguaciones correspondientes. Justamente la ambulancia de la que faltan es la de terapia intensiva, la más completa, se utiliza para los traslados”, dijo.

Sobre las medidas internas que se han dispuesto, Gil dijo que “vamos a determinar los lugares en los que estuvo la ambulancia, ya que tiene GPS, y el faltante pudo haber sido acá o en otro lado, y también tenemos cámaras en todo el hospital, tenemos un libro donde se registran los traslados y de todas las personas que van en la ambulancia”.

“No descartamos nada, no es lo que más nos gustaría es que sea alguien de nuestra localidad, pero lo que se busca es que aparezca el desfibrilador sea como sea, tiene un costo de unos siete millones de pesos”, explicó.

“Se hizo la denuncia correspondiente porque necesitamos ayuda para esclarecer el hecho y también para que la comunidad esté al tanto, esto duele muchísimo, tenemos todo lo necesario para brindar la atención y por eso duele mucho”, concluyó.

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