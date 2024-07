Eugenio Simonetti: “No hemos sabido vender lo nuestro, al trabajar para adentro”

21 julio, 2024 0

El reelecto presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos Eugenio Simonetti visitó LU 24.

El ruralista afirmó que “uno de los problemas que hemos tenido es no haber sabido vender lo nuestro, no hacernos conocidos, somos medio introvertidos, de trabajar para adentro” y a continuación trazó.

“De acuerdo al último censo perdimos 80 mil productores rurales, porque tuvimos gobiernos que no le dieron bolilla al campo, y el último gobierno se quedó sin dólares, porque el campo es quien aporta el mayor ingreso en dólares”, enunció.

Recordó la presencia en el país de un asesor económico en los 80 que resaltaba la importancia del campo, a la vez que dijo que “con un solo sector no alcanza, tenemos que sumarnos todos”.

“Yo fui presidente hace unos 30 años y pudimos iniciar una transformación muy grande en la Rural estuve dos años y me tuve que ir porque tenía que dedicarme a lo mío, ahora tenemos que trabajar la unión de la ciudad con el campo, como el escudo que tiene la Rural que une ambos brazos”, expresó.

“No somos tan importantes, somos los mismos tipos que pagamos los mismos impuestos, no hay tanta diferencia, en algún momento había lucha entre las cooperativas, la Federación Agraria contra la Sociedad Rural, cosa que en Tres Arroyos no existe”, dijo y agregó: “hoy día tenemos siete u ocho exposiciones importantes, y remates que antes se limitaban a uno o dos por año, ha cambiado todo, tenemos cabañas en la zona que la gente no sabe, con destacados campeones”.

“Yo decía que tenía miedo a Milei, y él quiere controlar que no haya emisión de cualquier manera, llega por la manera confrontativa, lo que no me gusta, creo que un presidente tiene que tener otra manera, me da pena porque nos peleamos con los españoles, con los chinos y después tenemos que recular; los chinos nos compran el 75% del ganado, creo que hay que ser más mesurados” manifestó.

El edificio del ex Parque Hotel

“Nosotros dentro de todo lo que hemos hecho se ha dado la posibilidad de una compra del Parque Hotel, y estamos contentos, y gracias a Dios se está haciendo todo nuevo y es posible que el año que viene ya esté listo, cada piso tendrá baños para damas caballeros y discapacitados, hicimos la licitación de la parte eléctrica, nos falta poquito”, dijo.

“Yo el año pasado me quería ir porque logramos que la intendencia nos pusiera las plantas en la calle de atrás de la rural, y rompieron todo, pero no era nuestro, era de la comunidad, por lo que siempre habrá un problema, un resentimiento de los dos lados, eso lo tenemos que terminar”, argumentó.

“Creo que en los últimos años es innegable decir que Tres Arroyos no progresó, se vive bien, es muy lindo y a mí me toca andar por el norte de la provincia, y veo que acá tenemos la posibilidad de tener muy buenos cultivos y muy buena ganadería, aumentamos la posibilidad de explotación en el campo; siempre hubo un problema laboral en todo el país pero acá se está paliando y hay empresas que están pidiendo gente, creo que el cambio laboral va a ser importantísimo, expresó.

Volver