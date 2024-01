Eugenio Simonetti: “no puede ser que cuando más producís más te sacan”

30 enero, 2024

“No puede ser que cuando más producís más te sacan”, expresó el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, al cuestionar las retenciones.

Asimismo, consideró que “es un disparate lo de las economías regionales, no tiene sentido. Si vos no las apoyas es muy difícil y en valores de exportación no es tanto, entonces tocarlas es perjudicial”.

En referencia a las medidas dispuestas por el presidente Javier Milei, amplió: “Yo creo que las armó diciendo que iba a apretar a todo el mundo y evidentemente lo ha hecho, a la clase media la está apretando de una manera muy importante y la parte agrícola se está apretando sola porque los cereales están bajando fuerte que es lo que por ahí no dice la gente”.

“Con la carne esperemos que siga (comprando) China. Cuando vos mirás los valores de los cortes que comemos y los comparás con un kilo de helado no tiene sentido, un kilo de novillo lo estamos cobrando alrededor de 2 mil pesos. Tenemos una intermediación muy importante y cara: están todos los impuestos del Estado, Ingresos Brutos, Ganancias, la luz, el gas, las cargas sociales, un montón de cosas que hacen que el producto se encarezca”, agregó.

“Uno se acostumbró a pelear por las retenciones y tiene que hacerlo porque no tiene otra: no puede ser que cuando más producís más te sacan. La gente de Patagones o de Ascasubi cosechó 500 kilos y arriba le tenés que poner retenciones, son cosas disparatadas”.

“El diferencial cambiario te mata”

“El diferencial cambiario te mata, te deja fuera del mercado, hoy está arriba del 50 por ciento y la inflación te derrite los valores. Por ejemplo, el fertilizante está calculado al valor del dólar blue, seguimos siempre en lo mismo, es muy difícil que la gente venda, solo lo justo para vivir y pagar los créditos, no tiene otra”, remarcó.

“La devaluación que parecía que era bárbara al final no cambió muchos los números: hoy se necesitan más kilos de trigo para producir que el año pasado”, advirtió.

