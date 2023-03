Evelia quiso contratar Netflix y la estafaron

16 marzo, 2023

Todo el tiempo los delincuentes virtuales esperan que alguien “pise el palito” para poder estafar a quien creyendo que confía en una empresa, en este caso la plataforma Netflix, cae en cuentas que se hacen pasar por ellos con el único motivo de quedarse con el dinero y nunca brindar el servicio.

Evelia, una vecina de Tres Arroyos hizo un relato a LU 24, casi cinematográfico: un posible argumento para una futura serie, de lo que fue el modus operandi:

“Anteanoche busqué Netflix en Google, y me aparecieron muchas páginas para ofrecerme servicios, con teléfonos de Córdoba y otros lugares; me conecté con ellos, y me iban subiendo el precio, de acuerdo a lo que quería contratar, y en un momento me consultan si tenía cuenta BNA (la billetera virtual del Banco Nación) bre la aplicación BNA, y les dije que sí, por lo que me pidieron que transfiriera 23.000 pesos y ponerlo en la cuenta de electrodomésticos, “porque Netflix no figura”. Yo desconfié de la maniobra y no lo hice”, dijo.

Episodio 2

“Llamé a otro y me hizo el mismo verso, dijo Evelia: que me iba a quedar dinero en la cuenta, que no me hiciera problema y me pidió hasta un reconocimiento facial, que me sacara los anteojos. Luego de seis intentos pude hacerlo”, agregó.

“Soy muy desconfiada pero no sé qué me pasó: puse los 23.000 pesos y me pidió poner la hora, y me dio los datos personales y su documento, y el número de trámite, y me quedé esperando el técnico, y a la noche reaccioné y vi que no me habían pedido la dirección, así que no vendría ningún técnico”, sostuvo y dijo que “salí corriendo a ver el teléfono y veo que al importe se lo habían depositado a una tal Anahí, en una cuenta del Banco Provincia”.

Toma 3: en el Banco

“Me quedaron los números de ellos, llamé y no contestaba nadie, por lo que fui al Banco y me pidieron que hiciera la denuncia, pero no me dieron mucha opción porque yo hice la transferencia, pero que lo iban a pasar a legales; voy a pedir al Banco para que hagan algo, porque el débito es el 14 de abril, y ahora cuando me entre la jubilación me van a sacar dinero”.

Final Abierto

“Hoy me llamaron, y les volví a reclamar. Me dijeron que el dinero estaba retenido, y que no podían devolverlo porque estaba bloqueado; yo hice la denuncia en la comisaria, les dije y me contestan que no podían depositarlo en mi cuenta”, finalizó.

