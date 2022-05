Ex Virgen de la Carreta: debajo de un banco del patio encontraron cuatro tablets y otros elementos

30 mayo, 2022 Leido: 362

Itatí Cortés, directora de la Escuela Primaria Nº 56, ex Virgen de la Carreta, confirmó a Lu 24 que debajo de un banco del patio encontraron tablets y otros elementos preparados para llevárselos y estimó que este martes se retomarían las clases, tras el grave ataque sufrido el sábado por la tarde.

“Estamos tratando de organizar todo, llegamos a las 8 y las auxiliares y docentes vinieron a colaborar ya que las clases están suspendidas por el día de hoy”, indicó.

“Estamos sin luz, por un lado estuvo acertada la decisión de no tener clases y acondicionar las cosas porque hay muchos vidrios rotos, el Consejo Escolar está trabajando”, explicó.

“La educación pública es fuerte y, si bien es un golpe, no va a bajar los brazos jamás, vamos a seguir trabajando”, aseguró.

Contó que “no encontramos más destrozos ni faltantes. Salimos a buscar una llave que nos faltaba al patio de atrás y vimos que abajo de un banco habían dejado tablets y cosas que habían robado el otro día”.

“Está la presunción que quisieron incendiar la escuela porque vaciaron alcohol en gel y perfumes, había fósforos y papeles alrededor. Es muy difícil determinar lo que pasa por la cabeza de las personas que hacen ese tipo de cosas”, expresó.

Relató que “a nosotros nos avisaron de la alarma que habían mandado un móvil y se constataban daños en la parte posterior de la escuela. Cuando llegué vi que había daños reales, no me animé a entrar y llamé a la Policía”.

“No me da temor, tenemos todo el apoyo de las familias y del barrio, creo nos van a ayudar a cuidarnos, el acto es de unos pocos. Esto nos hace fuerte como comunidad”, aseguró al tiempo que destacó el apoyo permanente de las inspectoras y el Consejo Escolar.

“Toda la comunidad educativa es increíble lo que apoya, la cooperadora está trabajando relindo, pero estas cosas te tiran para atrás lo poco que habías avanzado, te destruye, entonces hay que volver a reponer lo que ya tenías y eso, por ahí, no te deja crecer”, sostuvo.

Cortés indicó que ellos no tienen sospechas sobre quiénes fueron los autores del hecho. “La Policía está permanentemente y ellos están buscando una línea investigativa”, expresó.

Finalmente, estimó que las clases podrían retomarse mañana, aunque depende del tiempo que lleven los arreglos de las instalaciones.

Volver