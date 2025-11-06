Exjefe departamental de Policía en Tres Arroyos acusado de grave delito de violencia de género

El comisario mayor (R) Walter Caballero, exjefe de la Policía departamental en nuestra ciudad, fue denunciado por un grave delito de violencia de género, situación que obligó al funcionario a renunciar a su cargo de Director de seguridad de la ciudad de Rauch, de donde es oriundo.

El Departamento Ejecutivo Municipal de esa localidad, informó oficialmente este jueves que aceptó la renuncia del comisario Mayor Retirado Walter Caballero, luego de conocerse una denuncia en su contra por un grave delito. En sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia se recepcionó este miércoles la denuncia de una ex pareja de Caballero, quien lo acusó de violencia de género.

El Gobierno Municipal, a través de un comunicado de prensa confirmó este jueves el alejamiento del funcionario que había asumido en 2023. Si bien la denuncia deberá ser investigada por la Justicia, se resolvió aceptar la renuncia del director de Seguridad “hasta tanto se esclarezca la situación”, considerando que corresponde la desvinculación del funcionario mientras avanza el proceso judicial.

Finalmente, el Departamento Ejecutivo destacó que la decisión busca “sumar transparencia en todo lo que deba investigarse”, reafirmando el compromiso institucional del Gobierno Municipal en el trabajo contra toda forma de violencia, uno de los ejes centrales de su gestión.

Fuente: lanuevaverdadderauch.ar

