Extorsión bajo el método de “secuestro virtual”: una familia tresarroyense perdió todos sus ahorros

En Tres Arroyos se están denunciando diferentes métodos de estafas por medios virtuales y telefónicos, tal como viene sucediendo en toda la región y en muchas partes del país. En muchas oportunidades, no se llega a concretar el ilícito, pero en el día de ayer una mujer tresarroyense fue sustraída de todos los elementos de valor que poseía en su vivienda. El abogado Javier Fiorda comentó en LU24 sobre la extorsión de la que fue víctima su clienta, bajo el mecanismo de “secuestro virtual”, logrando de esta forma, que colocara todos sus pertenencias de valor y los ahorros de la familia en una bolsa de residuos, que los delincuentes finalmente lograron retirar en la vía pública.

“Lastimosamente Tres Arroyos no está exento de esta modalidad delictiva, en el dia de ayer a las 6:15 de la mañana llaman a mi clienta por teléfono, a una línea fija, y lo primero que le manifiestan es que tienen secuestrada a su hija y ahí comienza una puesta en escena bastante elaborada, porque mi clienta escucha a través del teléfono a una mujer gritar” sostuvo el abogado, quien aseguró que durante el día de hoy se radicará la denuncia, ya que la víctima de este método de estafa todavía se encuentra muy conmovida por la situación, principalmente por el golpe emocional que provoca esta modalidad, y por otro lado, el haber sido despojada de los ahorros de toda su vida.

“Mamá por favor dales todo, me van a violar, me están pegando” gritaba la mujer del otro lado de la línea telefónica, por lo que la victima de esta extorsión, en la desesperación, fue accediendo paso a paso a las instrucciones de los malvivientes. “Luego de los gritos, el interlocutor, el supuesto secuestrador, le pide el teléfono celular amedrentándola en todo momento, por lo que mi clienta accede, y automáticamente la llaman, haciéndole mantener el teléfono fijo descolgado, esto es de resaltar, ya que es el modus operandi para cometer esta modalidad delictiva” indicó el Fiorda, dando entre otros detalles, que aprovechan el horario en la madrugada, donde las victimas todavía están dormidas y no logran pensar con claridad, comenzando con gritos y amenazas, para lograr el sentimiento de desesperación.

Tal como lo explica el abogado, esta modalidad de estafa o extorsión, se basa en mantener la intimidación constante por parte del interlocutor, como así también los sonidos de fondo, como gritos y golpes.

“Ahora va a pasar una moto por fuera de tu casa, todo lo que tengas de valor sácalo en una bolsa de residuos al medio de la calle y no le va a pasar nada, tiene la boca un poco rota por los golpes, pero si haces esto, va a estar bien” decía el delincuente a través de la línea telefónica, logrando que la mujer acceda a todas las ordenes de los supuestos secuestradores. Así fue, que lograron concretar el ilícito, sustrayéndole, esta vez a una familia tresarroyense, los ahorros recaudados con mucho esfuerzo a lo largo de toda una vida.

Para finalizar, el abogado recomendó a la comunidad, que en caso de recibir este tipo de llamadas, no tengan miedo y realicen la denuncia sin temer a las amenazas.

