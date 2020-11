Extresarroyense denuncia usurpaciones en viviendas de su propiedad y familiares

Un exvecino de Tres Arroyos, que actualmente reside en la ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro, denunció que tres viviendas de su propiedad y de sus hermanos fueron usurpadas. Se trata de Jacinto Liébana quien por LU 24 afirmó que están ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1300, Reconquista 315 y Rivadavia 312.



Según contó, en la casa de Hipólito Yrigoyen residía su hermano, que actualmente se encuentra en un geriátrico por problemas de depresión, y que ahora la estaban arreglando para poder alquilarla. También le avisó una inmobiliaria que la propiedad de Reconquista tenía la persiana levantada y que le llamaba la atención.

Liébana se mostró sorprendido por el nivel de información que manejan los usurpadores: “Mandé a una persona a averiguar y me informa que había siete personas y que se la había vendido mi hermano que estaba en el geriátrico. Me preocupa toda la información que hay, porque cómo saben que está en un geriátrico, lo que no saben es que no tiene validez porque mi hermano tiene un curador, pero no es la cuestión sino lo bien armado”.

El hombre aseguró que ya actuó la Justicia y que presentó toda la documentación correspondiente a la sucesión de una de las viviendas, pero que en la del hermano los papeles estaban adentro, por lo que los da por perdido.

“Siento que la gente en Tres Arroyos tiene miedo, no se anima a hablar, no se quiere involucrar. Hay que vivir con libertad, no se puede seguir viviendo con miedo, el miedo congela, el miedo paraliza, entonces el pueblo tiene que reaccionar”, declaró.

Liébana dijo que en este tema había un concejal involucrado. Consultado sobre a quién se refería, manifestó que se trataba de “un tal Federico”.

Por su parte, Julio “Pity” Federico, exedil y actual articulador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, aseguró a LU 24 desconocer de lo que se estaba hablando.

Otra denuncia más

En tanto, se supo esta tarde que en la Comisaría hay una denuncia realizada por Rosetta Calla, manifestando que en su casa de calle Mazzini 683, en el barrio Villa Italia, había gente viviendo.

La Policía constató que se había instalado una familia a cargo de un hombre de 35 años, quien junto a su esposa y cuatro hijos le habrían usurpado la vivienda de su propiedad que se encontraba deshabitada y a la venta. Ellos dijeron que tenían elementos como para demostrar que estaban por derecho en ese domicilio.

Se dio intervención a la Sub DDI local y tomó injerencia la UFIJ N° 13 de Tres Arroyos.

