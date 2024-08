Fabiola Yáñez denunció penalmente a Alberto Fernández por violencia de género

6 agosto, 2024 0

La ex primera dama Fabiola Yáñez denunció al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género. La denuncia llega luego de las presunciones respecto al tema, luego de que un peritaje al teléfono de la secretaria del ex mandatario revelara fotos de Yáñez con supuestos golpes.

La denuncia fue realizada de manera virtual, a través de una videoconferencia con el juez Julián Ercolini. En su declaración, la ex Primera Dama confirmó que las imágenes en el teléfono de la secretaria fueron enviadas por ella.

Los peritajes al teléfono de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, fueron ordenados por el juez Ercolini en el marco de una investigación por la causa Nación Seguros. Al abrir el celular encontraron conversaciones en las que Fabiola Yáñez le pedía ayuda a la mujer ante situaciones de violencia de género por golpes. Según trascendió, las conversaciones incluyen fotos, videos y chats que comprometen al ex mandatario. Además, los episodios violentos se repitieron en más de una oportunidad.

Cabe recordar que Yáñez y Fernández están separados desde que el ex Presidente dejó la función pública. Ella está radicada en España donde cría al hijo de ambos, Francisco, y vive junto a su madre. Ante la denuncia de la mujer, Ercolini estableció una restricción perimetral y otras medidas de protección.

La información estaba en poder del juzgado que conduce Ercolini desde junio. Sin embargo, tomó estado público en las últimas horas. En primera instancia, Fabiola Yáñez había decidido no radicar una denuncia. Sin embargo, este mediodía finalmente tomó la decisión de presentar una denuncia penal, asesorada por el abogado penalista Juan Pablo Fioribello.

Si vivís situaciones de violencia o conocés a alguien que esté en esa situación llamá al 144 o buscá la asistencia más cercana. Si necesitás asesoramiento, información o contención llamá las 24 horas, los 365 días del año. Es gratis y confidencial.

