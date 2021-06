Falleció el joven que fue apuñalado por el padre de su ex pareja

23 junio, 2021

Este miércoles a la tarde, un joven de 26 años falleció luego de protagonizar un incidente intrafamiliar con su ex suegro en una vivienda de Avenida Ameghino N°240.



Según constató la médica de la policía, la víctima murió cuando era trasladada en un remis al Hospital Pirovano. El agresor sería el padre de su ex pareja, quien lo apuñaló con arma blanca en zona pectoral, para luego darse a la fuga.

Fuentes policiales aseguraron que el hecho comenzó cuando la víctima mantenía una discusión con su ex mujer, de 23 años, momento en el cual se hizo presente el agresor y le provocó una herida fatal. La policía de Tres Arroyos realiza una búsqueda intensa para dar con el asesino, quien tendría antecedentes penales por un hecho similar.

Tomó injerencia la UFIJ N° 16, a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo.

