Falleció en Bahía el motociclista accidentado en Pringles

2 marzo, 2026

Este lunes, falleció el motociclista de 32 años que había protagonizado un accidente automovilístico cerca de Coronel Pringles, y que había sido trasladado a Bahía Blanca en estado crítico.

Se trata de Luciano Begunzza, quien el último jueves había resultado herido en un accidente de tránsito en la ruta provincial 51.

Ese día, el fallecido había chocado con una camioneta y sus graves lesiones fueron: fractura de tres costillas, contusión pulmonar y fractura de clavícula.

De acuerdo con las pericias, ambos vehículos circulaban en la misma dirección cuando la camioneta habría iniciado una maniobra de giro hacia su izquierda para tomar un camino vecinal. En ese momento, la motocicleta impactó violentamente contra el lateral izquierdo del rodado mayor.

La fuerza del golpe fue tal que la moto terminó a unos 30 metros del punto de impacto, con daños totales en su estructura.

