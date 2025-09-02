Falsa alarma: Bomberos y Policía movilizados ante un presunto incendio

2 septiembre, 2025 0

Un vecino comprometido hizo un llamado de emergencias a los Bomberos Voluntarios ante la presunción de un principio de incendio en un departamento de calle Sadi Carnot al 1000.

Utilizando una escalera llegaron hasta las ventanas del departamento en cuestión, y no encontraron motivos para ingresar de emergencia, razón por la cual esperaron la llegada del propietario quién certificó que no había inconveniente alguno en el lugar.

Si bien se trató de una falsa alarma, la responsabilidad y empatía por el prójimo se puso de manifiesto nuevamente en nuestra comunidad.

Volver