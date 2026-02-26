Falso testimonio: Pidieron 9 años de prisión para la consejera bahiense

El fiscal y el abogado de la querella solicitaron 9 años de prisión para la consejera escolar de Bahía Blanca Fiorella Belén Damiani, sospechada de falso testimonio agravado, pidieron una pena de prisión efectiva y su inmediata detención en caso de ser condenada.

Este jueves se realizaron los alegatos, donde el fiscal Mauricio Del Cero y el abogado Juan Vitalini solicitaron al juez Ricardo Gutiérrez, una pena de 9 años de cárcel para la mujer.

En tanto la defensa, ejercida por el Dr. Sebastián Martínez, pidió la absolución de su asistida o, subsidiariamente, que se le aplique el mínimo previsto por el Código Penal para el delito (prevé de 1 a 10 años de cárcel).

El juez fijó la difusión del fallo para el miércoles 4 de marzo a la hora 12.

Fiorella Damiani está acusada de falso testimonio agravado porque en 2017 denunció a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra de haberla violado en una casa de Punta Alta.

Sin embargo, las imágenes del encuentro que uno de los hombres pudo guardar y rescatar de la nube (son cuatro videos) determinaron que la relación habría sido absolutamente consentida.

En consecuencia, Álvarez y Pereyra quedaron en libertad después de haber estado algunos días alojados en la DDI y zafaron de una casi segura condena a varios años de cárcel.

