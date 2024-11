Familiares de jóvenes accidentados descartan remolque de motos

11 noviembre, 2024 0

Familiares de los motociclistas que resultaron heridos en el accidente ocurrido este domingo, poco después de las 20, en cercanías del acceso a Gonzales Chaves desmintieron la información difundida y afirmaron que “la foto en la que se ve una soga en una de las motos es falsa”.

En los estudios de LU 24, Nadia Picchirilli, madre de Maico Araujo, y Josefa Monje, mamá de Uriel Rosales, acompañadas por otros padres y hermanos de los involucrados, dijeron que “la información que recibieron es falsa, la foto en la se ve una soga en una de las motos es falsa”.

“Tengo fotos de las motos separadas, había dos del lado derecho y una del izquierdo, la cual encontraron aproximadamente a las 2 de la mañana porque estaba muy lejos”, afirmó Josefa.

“Tomaremos medidas porque lo que les enviaron no es real: a las motos las ataron y les sacaron fotos, cuando en realidad no fue así. Ninguno llevaba de tiro a ninguno, cada uno iba en su moto, tenían luces, tenían todo”, remarcó.

“Los primeros en llegar fueron los papás de Maico, llegaron prácticamente enseguida, incluso no se lo habían llevado, después nosotros fuimos al Hospital donde estaban los tres y luego la mamá, el papá, hermanos y tío de Thiago Pérez”, relató.

“Maico y Uriel están en sus casas y estamos pidiendo cadena de oración por Thiago, que está en Bahía Blanca”, expresaron.

“Tenemos como testigo a Ricardo Salvatierra, quien no prestó el teléfono y no tiene problemas en decir que no había motos atadas. Nos esperó hasta que llegáramos y nos guió para llegar rápido al Hospital”, agregaron.

“No queremos andar mal con nadie, pero Fiscalía va a tener que aclarar muchas cosas”, acentuaron.

“No vinimos a discutir sin tener nada con que avalar esto: tenemos un testigo que llamó a la ambulancia, no vio el accidente, pero paró a socorrerlos”, finalizaron.

El hecho

Un automóvil Toyota embistió a los tres rodados menores que iban en su misma dirección a la altura del Km 453,7 de la ruta nacional Nº3.

El auto luego de golpear a las tres motos, terminó incrustándose contra un guardarrail.

Los heridos fueron llevados al Hospital Anita Elicagaray. Trabajaron los Bomberos, Policía y asistencia pública.

Los tres ocupantes del Toyota resultaron ilesos. Los motociclistas son dos menores de 17 años y un mayor de 20.

Uno de los menores fue derivado a Bahía Blanca por las características de sus lesiones. El mayor fue identificado como Maico Hernán Araujo de 20 años y el chofer del Toyota como Martín Zubeldía de 48.

