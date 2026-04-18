Fatal accidente en Ruta 51: falleció un hombre de 53 años

18 abril, 2026 0

Un accidente ocurrió en la Ruta 51 este viernes con el saldo de un hombre de 53 años fallecido. La víctima era oriunda de la localidad de Laprida.

El siniestro se registró pasadas las 18 horas, en cercanías al paraje Los Pitufos, en dirección a Coronel Pringles y los vehículos involucrados fueron un Jeep, dominio JAP2133, conducido por Valter Ernesto Kanitz, 34 años, sin lesiones; quien viajaba acompañado por Amanda Giovanaz y Ariane Giovanaz, ambas mayores de edad. Todos ellos de nacionalidad brasileña y una camioneta Ford F100, Dominio RLJ822, conducida por Gerardo Abel Amarillo, 53 años, con domicilio en Laprida, quien, a raíz de las lesiones recibidas, falleció en el lugar.

Se investigan las causas del choque, y de las primeras informaciones surge que se habría producido en un sector de recta y con la presencia de la lluvia.

Las tres personas que se trasladaban en el Jeep fueron trasladadas al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholúz”, de Laprida, para su asistencia médica a raíz de las lesiones sufridas durante la colisión.

con información de lapridaweb.com

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