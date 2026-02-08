Fatal: atropelló dos carpinchos y se mató contra un camión en Ruta 3

8 febrero, 2026 0

Un trágico siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo, alrededor de las 2:10, en el tramo de la Ruta 3 kilómetro 424, entre Adolfo Gonzales Chaves y Benito Juárez, en el que falleció el conductor de un Volkswagen Voyage, identificado como Alan Félix Rafael Arriola, de 40 años, oriundo de Ayacucho, quien circulaba en sentido a Buenos Aires.

Por motivos que se investigan, el Voyage se incrustó contra un camión Mercedes Benz al mando de Diego Germán Fernández de 46 años, marplatense que transitaba por el mismo tramo de la vía nacional.

De acuerdo a trascendidos, de manera previa a producirse la fatal colisión, el auto habría impactado a dos carpinchos que se encontraban sobre la ruta y en el intento de realizar una maniobra destinada a esquivarlos, se estrelló contra el rodado mayor.

Bomberos, ambulancia y Policía de Benito Juárez acudieron rápidamente al lugar, donde se tomaron medidas preventivas para preservar la escena y permitir el trabajo de peritos. La ruta permaneció cortada durante varias horas, mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica.

Personal médico del Hospital Eva Perón de Benito Juárez constató en el lugar que Arriola había fallecido como consecuencia del impacto, y el camionero Fernández sufrió politraumatismos, aunque se informó que sus lesiones no serían de gravedad.

La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó a cargo del Dr. David Carballo, de la UFI N.º 2, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Benito Juárez, a cargo de la Dra. Fernanda Etchegoin.

Si bien la principal hipótesis apunta a la presencia de los animales como detonante del accidente, las autoridades indicaron que serán clave las pericias y los testimonios que se recojan para esclarecer con precisión cómo se produjo el siniestro.

Volver