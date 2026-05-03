Fatal: Cuatro muertos en un choque en el Abra de la Ventana

3 mayo, 2026 4.089

Cerca de las 7.30 de la mañana de este domingo, se produjo un fatal accidente en ruta provincial 76 en cercanías de Sierra de la Ventana, a la altura del Abra de la Ventana, donde chocaron dos autos.

Se informó que fallecieron cuatro personas, aunque no se dieron más datos sobre si habría heridos.

Uno de ellos autos quedó contra las sierras, en la banquina y el otro sobre la carretera.

A raíz del accidente bomberos, policía comunal, ambulancias, defensa civil y tránsito se hicieron presentes en el lugar, concurriendo además autoridades policiales y municipales desde la Secretaría de Seguridad y Defensa Civil de la zona.

La ruta tiene habilitada un carril para transitar, hasta tanto se cumplan las pericias de la Policía Científica para determinar las causas y poder retirar los vehículos.

El siniestro involucró a un Ford Focus, dominio AC347DM, conducido por Alejandro Daniel Prezzi, de 47 años, quien viajaba acompañado por Griselda Buchanan, también de 47 años. Ambos, no residentes, resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital Municipal de Tornquist.

El otro vehículo involucrado fue un Citroën C3, dominio PQK-917, conducido por Juan Ignacio Daulerio, de 28 años, oriundo de CABA, quien también sufrió lesiones y fue derivado al nosocomio local.

En el Citroën viajaban además Talía Araceli Mansilla, de 29 años, oriunda de Lanús; María de los Milagros Chirinos, de 28 años, de Caballito; Laura Camila Díaz Sandoval, de 26 años, de CABA; y Ezequiel Agustín Quaglio, de 31 años, de Caballito.

Mansilla, Chirinos y Díaz Sandoval fallecieron en el lugar, mientras que Quaglio murió en el Hospital Municipal de Tornquist.

Las causas del siniestro son materia de investigación.

Fuente y fotos:Noticias Tornquist

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